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    Фото

    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев

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    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев

    Пользователи сети показывают своих спасенных животных

    В интернете гуляет расхожая фраза о том, что тот, кто говорит, что счастье купить нельзя, никогда не покупал щенка. Здесь есть маленькая неточность. Чтобы счастья и любви было больше, можно взять животное с улицы или из приюта, и не обязательно собаку, кошки ничем не хуже. Пользователи сети показывают своих спасенных животных, и тут неизвестно, кто еще кого спас.

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    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев
    Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев

    «Сегодня приютила своего первого кота. Знакомьтесь с Эрлом», «После месяцев одиночества я усыновил этого маленького парня. Познакомьтесь с Фродо», «Пенелопа (она же Пенни) спасена так же, как и ее большой братец», «Я живу один, и изоляция далась мне довольно трудно, поэтому 6 недель назад я взял котенка. Бандито сделал мою жизнь намного лучше», «Знакомьтесь, Эми! Ей 12, она появилась у меня вчера. Люблю ее», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    фотография животные
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