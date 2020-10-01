Невероятно трогательные фото бездомных животных, которые обрели хозяев



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Пользователи сети показывают своих спасенных животных

В интернете гуляет расхожая фраза о том, что тот, кто говорит, что счастье купить нельзя, никогда не покупал щенка. Здесь есть маленькая неточность. Чтобы счастья и любви было больше, можно взять животное с улицы или из приюта, и не обязательно собаку, кошки ничем не хуже. Пользователи сети показывают своих спасенных животных, и тут неизвестно, кто еще кого спас.

«Сегодня приютила своего первого кота. Знакомьтесь с Эрлом», «После месяцев одиночества я усыновил этого маленького парня. Познакомьтесь с Фродо», «Пенелопа (она же Пенни) спасена так же, как и ее большой братец», «Я живу один, и изоляция далась мне довольно трудно, поэтому 6 недель назад я взял котенка. Бандито сделал мою жизнь намного лучше», «Знакомьтесь, Эми! Ей 12, она появилась у меня вчера. Люблю ее», - комментируют фото пользователи сети.

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