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    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду

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    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду

    Креативная фотосессия в воображении и в реальности

    Многие моменты в Инстаграме и соцсетях выглядят куда лучше, чем они бывают в реальности. Тайской модели под ником ViennaDoLL это настолько надоело, что она начала высмеивать всю эту вселенскую несправедливость в своих фотографиях.

    Ведь если проблему нельзя решить, то над ней можно хотя бы похихикать! В своих работах ViennaDoLL снимает две фотографии — одну прилизанную и красивую, а вторую — жизненную. И их контраст будет понятен каждому.

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    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду
    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: шутки курьез
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    Как в реальности выглядят идеальные фото из соцсетей. Тайская модель не побоялась показать правду