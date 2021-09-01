Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха

«Кот моего парня явно недолюбливает баскетбол» - шутят в комментариях пользователи сети

Говорят, что собаки — друзья человека, но как же коты? Ведь они своим поведением могут рассмешить кого угодно, а это разве не по-дружески? Смотреть на них — одно сплошное веселье. Хозяева котов радостно делятся забавными снимками своих питомцев, и мы решили собрать для вас несколько подобных фотографий.

И без улыбки они вас точно не оставят.

«Кот моего парня явно недолюбливает баскетбол», «Когда очень хочешь сэндвич», «Кстати, у нас есть подборка фотографий животных, на которых посмотрели сквозь стеклянные предметы. И это очень смешно!», «Жизнь между лежанкой и лотком», «Кажется, этот милый котик планирует меня прикончить», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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