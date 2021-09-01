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    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха

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    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха

    «Кот моего парня явно недолюбливает баскетбол» - шутят в комментариях пользователи сети

    Говорят, что собаки — друзья человека, но как же коты? Ведь они своим поведением могут рассмешить кого угодно, а это разве не по-дружески? Смотреть на них — одно сплошное веселье. Хозяева котов радостно делятся забавными снимками своих питомцев, и мы решили собрать для вас несколько подобных фотографий.

    И без улыбки они вас точно не оставят.

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    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха
    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха

    «Кот моего парня явно недолюбливает баскетбол», «Когда очень хочешь сэндвич», «Кстати, у нас есть подборка фотографий животных, на которых посмотрели сквозь стеклянные предметы. И это очень смешно!», «Жизнь между лежанкой и лотком», «Кажется, этот милый котик планирует меня прикончить», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото уморительных котов, глядя на которых сложно удержаться от смеха