Когда настоящее невезение приходит к тебе в день рождения. Курьезные фото

Подборка провальных случаев

День рождения бывает раз в году, и это личный праздник, когда люди в праве купаться в поздравлениях, комплиментах и подарках. Но не всегда все идет по плану. И порой вместо обещанного праздника именинники получают одно сплошное невезение. Мы собрали для вас подборку случаев, когда удача повернулась к людям задом прямо в их день рождения.

«Моя мама сделала для меня брауни, и мой сын настоял на том, чтобы доставить его до дома», «И каким-то образом там появился отпечаток ноги», «Пошли в поход на день рождения моей девушки. Там были жуки», «Я был единственным, кто пришел на вечеринку в честь дня моего рождения», «У меня есть друзья-воздушные шары, которые присоединились ко мне, хах. Теперь я приглашаю весь Реддит, будут пирожные и дешевые бумажные тарелки», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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