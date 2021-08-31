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    Когда настоящее невезение приходит к тебе в день рождения. Курьезные фото

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    Когда настоящее невезение приходит к тебе в день рождения. Курьезные фото

    Подборка провальных случаев

    День рождения бывает раз в году, и это личный праздник, когда люди в праве купаться в поздравлениях, комплиментах и подарках. Но не всегда все идет по плану. И порой вместо обещанного праздника именинники получают одно сплошное невезение. Мы собрали для вас подборку случаев, когда удача повернулась к людям задом прямо в их день рождения.

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    Пошли в поход на день рождения моей девушки. Там были жуки
    Моя мама переслала через всю страну посылку с моими любимыми конфетами на мой день рождения
    Подарок, который не обрадует
    Мой ребёнок во время сафари на его день рождения
    Воздушные шары на день рождения зацепились за розовый куст, пока их несли
    Кто-то выбросил остаток моего праздничного торта, и я не смог забрать его домой…
    Хотела испечь себе праздничный торт, но у меня не было подходящих ингредиентов
    Я был единственным, кто пришёл на вечеринку в честь дня моего рождения
    Когда у тебя день рождения, а на собачьей площадке нет других собак
    Я и все друзья, которых я пригласил на день рождения!
    В день рождения моей мамы доставка постаралась
    Моя мама заказала мне телевизор на день рождения, мы просто открыли его, чтобы включить и…
    Получил сегодня подарок на день рождения дочери. Акустическая гитара Fender
    Сегодня мне исполнилась 26. Протирал глаз, выпала линза, и я врезался в кирпичную стену. С днём рождения меня!
    Сегодня у меня день рождения, и это должно было стать моим тортом
    Моя мама сделала для меня брауни, и мой сын настоял на том, чтобы доставить его до дома

    «Моя мама сделала для меня брауни, и мой сын настоял на том, чтобы доставить его до дома», «И каким-то образом там появился отпечаток ноги», «Пошли в поход на день рождения моей девушки. Там были жуки», «Я был единственным, кто пришел на вечеринку в честь дня моего рождения», «У меня есть друзья-воздушные шары, которые присоединились ко мне, хах. Теперь я приглашаю весь Реддит, будут пирожные и дешевые бумажные тарелки», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: шутки День рождения курьез
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    Когда настоящее невезение приходит к тебе в день рождения. Курьезные фото