Когда бредовые идеи получили потрясающее воплощение в жизнь. Курьезные фото

Неожиданный выбор дизайна повседневных вещей

Нам действительно интересно узнать, о чем думали люди, когда создавали эти довольно странные вещи и дизайны. Нет, вопросов к исполнению нет совершенно никаких, а вот задумка заставляет чесать голову в недоумении.

Уверены, снимки из серии «сомнительная идея, потрясающее воплощение» из нашего материала и у вас вызовут двоякое ощущение.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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