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    Курьез

    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото

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    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото

    Снимками запущенной техники делятся сотрудники сервисных центров

    А вы тоже небрежно относитесь к своему ноутбуку или компьютеру и не обращаетесь в специальные центры по ремонту техники, пока не станет поздно? Тогда не удивляйтесь, если однажды в подобной подборке увидите фото своего гаджета.

    Снимками запущенной техники делятся сотрудники сервисных центров в разделе techsupportgore на сайте Reddit. Предлагаем вам ознакомиться с самыми ужасающими случаями из опубликованных на портале.

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    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото
    Как выглядят кошмары сотрудников сервисных центров: курьезные фото

    «Сегодня принесли. Ноутбук Vs Плита». «Монитор стоял рядом с окном в жаркий день», Выяснилось, что ноутбук не очень сочетается с кленовым сиропом», «Самое интересно, что им еще пользовались несколько недель», «Мой планшет почему-то не заряжается». Действительно, почему же?», «Он не включался, потому что какой-то горе-ремонтник просверлил экран», «Он был в рабочем состоянии», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее  «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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