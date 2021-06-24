Когда балуешь котика больше, чем самих себя. Подборка курьезных фото

Подборка фото котиков, которых хозяева балуют больше, чем самих себя

Когда хозяева очень любят своих котеек, они готовы сделать для них практически все: построить домик, отвести в спа, устроить идеальный день рождения и многое-многое другое. Порой владельцы балуют своих котофеев больше, чем самих себя, и пушистые всегда наслаждаются этим.

Некоторые кошки и коты живут по-королевски, и наша подборка — яркое тому подтверждение.

«У моего мужа и кошки день рождения в один день», «Сделал для кошки мостик к ее любимому окну», «У кошки моего друга есть собственный гамак», «Кошачье дерево: версия Deluxe», «Бабушка и дедушка перешли от «Нам не нужна кошка» к «Ты приготовил для Лулу место за столом?», «Мы совсем не балуем нашу кошку. Нет-нет», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.