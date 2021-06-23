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    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото

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    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото

    «Мода, прекрати»

    Модная мода, трендовые ужасы и безобразие стиля — именно так свой проект описывает его создательница Алла Корж. В Telegram-канале под названием «Отказала модная железа» действительно собраны самые нелепые брендовые вещи, за которые к тому же с покупателей требуют баснословные деньги.

    Начиная c испачканных плащей и заканчивая сумками для арбузов — собрали фото товаров, которые легко можно отнести к категории «Мода, что ты делаешь? Прекрати».

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    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости мода и красота шоу-бизнес шутки курьез
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    Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото