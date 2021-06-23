Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото

«Мода, прекрати»

Модная мода, трендовые ужасы и безобразие стиля — именно так свой проект описывает его создательница Алла Корж. В Telegram-канале под названием «Отказала модная железа» действительно собраны самые нелепые брендовые вещи, за которые к тому же с покупателей требуют баснословные деньги.

Начиная c испачканных плащей и заканчивая сумками для арбузов — собрали фото товаров, которые легко можно отнести к категории «Мода, что ты делаешь? Прекрати».

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.