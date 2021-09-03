Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы

Подборка курьезных фото

Нынешняя индустрия рекламы работает как разогнанный паровоз, у которого кочегар давно стер руки по локоть, а котел готов лопнуть в любой момент. Новые плакаты, картинки и постеры нужны еще позавчера, у художников и дизайнеров нет никакого времени на креатив, просто пиксели расставить успеть бы в срок.

Про критическую оценку работы речи тоже не идет, и как следствие, появляется все больше вот таких «шедевров».

«Когда изображение заказывали, про расположение розеток позабыли?», «Черненькое – это дверная ручка, если что», «И еще один явный косяк с дверными ручками», «По задумке рожки мороженого сделают ткань веселенькой, но они выглядят как следы крови», «Конечно, другого места для красного фонаря не нашлось», «Вот этот рисунок — это ничто иное, как солнце», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

«Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».