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    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы

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    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы

    Подборка курьезных фото

    Нынешняя индустрия рекламы работает как разогнанный паровоз, у которого кочегар давно стер руки по локоть, а котел готов лопнуть в любой момент. Новые плакаты, картинки и постеры нужны еще позавчера, у художников и дизайнеров нет никакого времени на креатив, просто пиксели расставить успеть бы в срок.

    Про критическую оценку работы речи тоже не идет, и как следствие, появляется все больше вот таких «шедевров».

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    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы
    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы

    «Когда изображение заказывали, про расположение розеток позабыли?», «Черненькое – это дверная ручка, если что», «И еще один явный косяк с дверными ручками», «По задумке рожки мороженого сделают ткань веселенькой, но они выглядят как следы крови», «Конечно, другого места для красного фонаря не нашлось», «Вот этот рисунок — это ничто иное, как солнце», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка откровенных провалов от дизайнеров, которым плевать на результат работы