  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Календарь переверну. Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    3 сентября Юлии Мендель исполнилось 35 лет Фото из открытых источников - Календарь переверну. Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    3 сентября Юлии Мендель исполнилось 35 лет

    Фото из открытых источников

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского опубликовала откровенное фото в свой день рождения

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поздравила себя с днем рождения в соцсети. 3 сентября ей исполнилось 35 лет.

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

    screenshot_52_06

    Стоит отметить, что Шуфутинский еще в 2017 году попал в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины: артист въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.) с целью дополнительного заработка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что папарацци поймали внучку Байдена в бикини.

    На размещенных снимках родственница главы государства проводит время со своим молодым человеком Питером Нилом (Peter Neal) и друзьями у бассейна пятизвездочного отеля, стоимость размещения в котором начинается от 1,1 тысячи долларов за ночь.

    Читайте также: Андрей Шевченко показал своих ближайших родственников (фото)
    Теги: знаменитости День рождения курьез Юлия Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Календарь переверну. Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского