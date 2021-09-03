Календарь переверну. Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

Бывшая пресс-секретарь Зеленского опубликовала откровенное фото в свой день рождения

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поздравила себя с днем рождения в соцсети. 3 сентября ей исполнилось 35 лет.

«Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

Стоит отметить, что Шуфутинский еще в 2017 году попал в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины: артист въезжал на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства (апрель 2017 г.) с целью дополнительного заработка.

Ранее «Скотч» сообщал, что папарацци поймали внучку Байдена в бикини.

На размещенных снимках родственница главы государства проводит время со своим молодым человеком Питером Нилом (Peter Neal) и друзьями у бассейна пятизвездочного отеля, стоимость размещения в котором начинается от 1,1 тысячи долларов за ночь.