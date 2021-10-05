Когда день грядущий заготовил обидную невезуху. Подборка курьезных фото

Герои подборки изрядно понервничали от произошедшего с ними

Все мы испытываем полновесные удары судьбы и легкие пинки, большая часть которых только добавляет нам опыта. Ничего страшного в этом обычно нет, а вот обиды – хоть отбавляй.

Даже если вина целиком лежит на нас самих, а тем более, если как раз мы сами ни в чем и не виноваты. Как герои этой подборки, которые изрядно понервничали от произошедшего с ними.

“На этой флешка находится подборка музыки, которую я долго собирал для своей жены, чтобы она наслаждалась ею в своей новой машине”

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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