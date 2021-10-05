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    Когда день грядущий заготовил обидную невезуху. Подборка курьезных фото

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    Когда день грядущий заготовил обидную невезуху. Подборка курьезных фото

    Герои подборки изрядно понервничали от произошедшего с ними

    Все мы испытываем полновесные удары судьбы и легкие пинки, большая часть которых только добавляет нам опыта. Ничего страшного в этом обычно нет, а вот обиды – хоть отбавляй.

    Даже если вина целиком лежит на нас самих, а тем более, если как раз мы сами ни в чем и не виноваты. Как герои этой подборки, которые изрядно понервничали от произошедшего с ними.

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    “На этой флешка находится подборка музыки, которую я долго собирал для своей жены, чтобы она наслаждалась ею в своей новой машине”
    “Пришел с работы и уронил свой ноутбук. Ничего не предвещало беды сегодня.”
    “По дороге в школу рама моего велосипеда лопнула”
    “Кто-то буквально перерезал мне интернет”
    Пока тебя не было тут такое случилось. Ты не поверишь!
    “Мой заказ из Интернет-магазина, нижнее белье, привезли вместе с магнитным блоком, который не снимается”
    “Видеть свой катер таким очень обидно, но думаю, что мы его спасем”
    “Отличный сюрприз сегодня преподнесла собственная машина”
    “Что же, на этой лодочке я уже вряд ли смогу поплавать”
    “С утра пораньше ехал на автобусе и у него отвалилось колесо”
    Семья оставила игрушечную машинку на зарядке, а когда вернулась, то обнаружили, что та сгорела сама и чуть не устроила пожар
    “Вот как началось мое утро сегодня”
    “Мои родители по неосторожности пролили белую краску в своей машине”
    “Решил я немного перекусить на работе, салатик вкусный сделал”
    Бонус: Семья больше месяца не могла найти обручальное кольцо, и даже представить себе не могла, где оно находится
    “Уронил и разбил свою любимую тарелку, которой пользовался 32 года. Второй такой уже не будет.”

    “На этой флешка находится подборка музыки, которую я долго собирал для своей жены, чтобы она наслаждалась ею в своей новой машине”

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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    Теги: шутки курьез
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    Когда день грядущий заготовил обидную невезуху. Подборка курьезных фото