Курьезные фото собачьих стрижек, которые пошли не по плану

Когда кость действительно не широкая, а пушистая

Отдавая своего любимого питомца в руки профессионального парикмахера, люди из этой подборки надеялись забрать обновлённых и красивых собакенов. К сожалению, ожидания оказались слишком далеки от реальности. Ведь грумеры, как и обычные парикмахеры, способны допускать досадные оплошности.

Примеры неудачных собачьих стрижек собрали в нашем материале. Уверены, это горе-питомцы точно поразят вас своим внешним видом.

«Когда кость действительно не широкая, а пушистая», «Словно голову прифотошопили», «Странный креатив», «Ну, а что, очень даже стильная прическа», «Похож на гномика, не хватает колпака», «Кажется, что хозяин плохо общался в грумером»,– шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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