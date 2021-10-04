Этим бедолагам больше никогда не придет мысль сделать татуировку. Курьезные фото

Как вообще можно было сделать настолько плохо?

Можно по-разному относиться к татуировкам и тем, кто их себе делает, но есть простой факт – это не макияж, который легко и безболезненно смывается салфетками и мылом. Любая ошибка, а куда же без них, станет маленькой проблемой. Или большой, тут уж как не повезет.

Но что самое худшее, это очень сложно предвидеть, и реагировать приходится постфактум. Чтобы не случилось так, как у героев этой подборки, нужно думать дважды и ответственно подходить к выбору мастера.

«Как вообще можно было сделать настолько плохо?», «Ой не такой я хотел видеть татуировку с изображением своих детей», «Если эта была попытка сделать тату, которая чем хуже, тем лучше, то она провалилась», «Одни говорят круто, вторые открыто смеются. Кому верить?», «Это еще можно переделать, главное не обращаться к тому мастеру», «Захотела кучу искусственных веснушек, по логике коричневатого оттенка. А получила этот кошмар», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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