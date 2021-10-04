Американка «усыновила» кролика, который спас ее от суицида (фото)

Миффи любит наряжаться и фотографироваться

В 2016 году жительница Нью-Йорка — Сами Чен решила «усыновить» крошечный пушистый комочек, который назвала Миффи. Девушка хотела завести питомца, потому что переживала очень тяжелые времена.

«Я собиралась покончить с жизнью. Но подумала, что если заведу питомца, у меня появится причина, чтобы жить дальше и заботиться о нем», — сказала Чен.

С момента «усыновления» Чен и Миффи были неразлучны, и кролик действительно помог своей хозяйке справиться с самым тяжелым периодом в ее жизни. Вскоре девушка пришла в себя, стала много путешествовать, а затем встретила любовь, вышла замуж и родила детей. Вероятно, что без Миффи всего этого могло бы не быть.

Чен никогда даже не предполагала, что Миффи станет не только ее любимцем, но и настоящей звездой соцсетей. Но когда парочка начала гулять по улицам Нью-Йорка, незнакомцы стали спрашивать Чен, есть ли у ее симпатичного кролика собственная страничка в Instagram. Тогда девушка решила создать аккаунт для Миффи, и он очень быстро стал популярным: сейчас на кролика подписаны более 105 тысяч человек.

Миффи любит наряжаться и путешествовать вместе с семьей. Также он трижды участвовал в Неделе моды в Нью-Йорке в качестве модели бренда одежды HAPPYFISH, созданного его хозяйкой. Кролику нравится внимание окружающих, но самое главное для него — это любовь Чен. И это взаимно.

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