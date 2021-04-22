Когда девушки не боятся показать свои неудачные снимки, и эта неидеальность не мешает им быть красивыми (фото)
Героини нашей подборки ничуть не стесняются своих неидеальных снимков
Разгуливая на просторах социальных сетей, мы можем подумать, что на свете попросту не существует непривлекательных женщин. А все потому, что прекрасная половина человечества в совершенстве владеет искусством показать себя во всей красе. Благодаря макияжу, различным уходам и салонам красоты сделать это вовсе несложно, однако иногда девушке достаточно всего лишь сменить ракурс на снимке, скорчить смешливую рожицу или принять нелепую позу, и разглядеть в ней былую красотку уже ой как непросто!
Сегодня мы собрали для вас фотографии 17 девушек, которые совершенно не бояться показать себя неидеальными, совсем не стесняются своих неудачных снимков и доказывают собственным примером, что быть красивым всегда невозможно, да и не нужно!
В то время, как некоторые девушки тщательно отбирают фотографии без единого изъяна, чтобы загрузить их на просторы сети, героини нашей подборки ничуть не стесняются своих неидеальных снимков. И их умение посмеяться над собой способно произвести не меньшее впечатление, чем эффектная внешность.
Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.
Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.
Смотрите, как он выглядит внутри.