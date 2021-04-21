Котенок выглядел как живой скелет, но ветеринары совершили подвиг (фото)

Объяснить, каким образом малышке удалось выжить, просто невозможно

Мохнатая героиня этого материала, маленькая Лулу из Брисбена, Австралия, выжила лишь благодаря чуду. Когда она родилась, мама-кошка по неизвестным причинам не кормила помет. Видимо, она посчитала, что у них нет шанса выжить. Чтобы хоть как-то заглушить голод, они жевали шерсть друг друга. Уже через пару дней в живых осталась одна Лулу. Да и ее жизнь висела на волоске.

Когда хозяева мамы-кошки поняли, что котята погибают один за другим, они не стали разбираться в ситуации. Поэтому они просто отнесли все еще живую Лулу в ветклинику, посчитав, что будет правильнее усыпить ее и прекратить муки: за долгие дни без еды и воды неокрепший организм пострадал слишком сильно. Но когда котейку привезли в клинику — медсестра сказала, что животное еще можно спасти, и позвонила своим знакомым из организации Best Friends Felines.

«Лулу была невероятно истощена. Из-за того, что ее органы сильно пострадали от голода, не говоря уже о блохах и червях, ее шансы выжить были крайне маленькими», - Кики.

Когда ее взвесили, все ужаснулись. Малышка весила 300 граммов — в два раза меньше, чем должен весить котенок в этом возрасте. Описание «кожа да кости» идеально подходило для Лилу, когда она попала к врачам. Проведя рукой по ее спине, можно было буквально пересчитать все ее позвонки. Но даже в таком состоянии кошечка была удивительно активной.

Через несколько месяцев под наблюдением профессионала Лилу смогла наконец найти себе новый дом. Ее нынешняя владелица Рис влюбилась в похорошевшую кошечку с первого взгляда, а узнав историю ее нелегкой жизни, поняла, что никогда ее не отпустит, пишет Bored Panda. Теперь Лулу нисколько не похожа на тот жалкий комочек, которым она была еще недавно. И все это — отчасти благодаря людям, которые принесли ее усыплять.

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