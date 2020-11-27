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    Жизнь

    Белка опьянела из-за забродивших груш и рассмешила сеть (видео)

    • Розсилка
    Белка опьянела из-за забродивших груш и рассмешила сеть (видео)

    Автор ролика уточнила, что на следующий день белка пришла в себя

    В американском городе Инвер-Гров-Хайтс, штат Миннесота, белка наелась забродивших груш и опьянела. Видео, снятое очевидцами, опубликовало издание Daily Mail.

    Кейтлин Морлок рассказала, что в пятницу, 20 ноября, перебирала продукты в холодильнике и нашла старый пакет с грушами. Она не стала их выбрасывать, а положила пару плодов в миску для ее домашнего поросенка Гамлета. «Я не знала, что он оставил одну грушу на улице под столом, пока не заметила маленькую рыжую белку», — объяснила американка.

    На ее глазах грызун схватил грушу и скрылся на дереве. Американка высыпала оставшиеся груши в миску и выставила перед домом. На следующий день белка вернулась и стала странно себя вести. «Пока она ела, ее заносило назад. Только тогда я задумалась, что груши могли забродить», — вспоминает она.

    Морлок выбросила испорченные груши и наполнила миску для белки кукурузой и зерном. На кадрах видно, как грызун стоит на деревянном табурете и шатается. Он едва не падает на спину, но удерживает равновесие. Под конец видео белка ухватилась за край миски, чтобы не упасть. Автор ролика уточнила, что на следующий день белка пришла в себя.

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    Теги: в мире животных шутки курьез
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