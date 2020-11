Белка опьянела из-за забродивших груш и рассмешила сеть (видео)

В американском городе Инвер-Гров-Хайтс, штат Миннесота, белка наелась забродивших груш и опьянела. Видео, снятое очевидцами, опубликовало издание Daily Mail.

Кейтлин Морлок рассказала, что в пятницу, 20 ноября, перебирала продукты в холодильнике и нашла старый пакет с грушами. Она не стала их выбрасывать, а положила пару плодов в миску для ее домашнего поросенка Гамлета. «Я не знала, что он оставил одну грушу на улице под столом, пока не заметила маленькую рыжую белку», — объяснила американка.

Everyone needs to see this squirrel that’s off it’s tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z