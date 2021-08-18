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    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото

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    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото

    Никогда не знаешь, где обнаружишь своего кота

    Сильнее кошачьего эгоизма и вечного желания полакомиться вкусненьким только любопытство. Оно сгубило немало этих животных, если верить поговоркам. На практике же это зачастую приводит к тому, что после появления в доме котеночка хозяева с удивлением узнают, как же много вокруг потайных местечек.

    Скучать с непоседливым и любопытным существом точно не придется, а покой будет возможен в те редкие моменты, когда хвостатый монстр набегался и спит.

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    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото
    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото

    «Нет сомнений в том, кто забрался в камин и разбросал золу», «Никогда не знаешь, где обнаружишь своего кота», «Кто окажется упрямее: кошка, которая хочет погулять или ее хозяйка?», «Совет от кошатников: припрячьте рулончик туалетной бумаги в дальний шкаф, вдруг пригодится», «Кошки думают, что шторы это веселые аттракционы в парке развлечений», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда домашние котики не дают расслабиться даже в собственном доме. Курьезные фото