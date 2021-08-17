Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов

17 обманчивых кадров, в которых не так-то просто разобраться из-за перспективы

Нас постоянно окружает такое невероятное количество информации, что просто не успеваешь внимательно приглядываться ко всему. Поэтому так часто с нами приключаются обманы зрения — и все из-за коварного ракурса или перспективы.

Мы мельком бросаем взгляд на фото и вдруг видим, что предметы левитируют, у кого-то появилась лишняя голова или пропало туловище, а коты вообще становятся длиннее или сидят в микроволновке. Что здесь происходит и почему все такое странное? Давайте разбираться!

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».