  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов

    17 обманчивых кадров, в которых не так-то просто разобраться из-за перспективы

    Нас постоянно окружает такое невероятное количество информации, что просто не успеваешь внимательно приглядываться ко всему. Поэтому так часто с нами приключаются обманы зрения — и все из-за коварного ракурса или перспективы.

    Мы мельком бросаем взгляд на фото и вдруг видим, что предметы левитируют, у кого-то появилась лишняя голова или пропало туловище, а коты вообще становятся длиннее или сидят в микроволновке. Что здесь происходит и почему все такое странное? Давайте разбираться!

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов
    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

    Читайте также: Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка обманчивых кадров, в которых сложно разобраться из-за коварных ракурсов