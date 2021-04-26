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    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)

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    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)

    «Мне подарили кота, но я тут же его потерял», – шутят в комментариях пользователи сети

    Если вы вдруг не можете найти в квартире своего питомца, не паникуйте. Вы же знаете, что в дикой природе животные прячутся, сливаясь с окружающей средой? Так вот, у домашних животных тоже есть такая невероятная способность.

    Они умеют исчезать, применяя для этого одеяла, коврики, кресла и даже фрукты. И некоторым удается сделать это так искусно, что нужно очень постараться, чтобы их отыскать!

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    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)
    Когда домашние питомцы сливаются с окружающей средой так, что их не видят даже хозяева (фото)

    «У моего коврика вдруг появился хвост», «Новый кафель оказался с сюрпризом», «Выбрал новую плитку для кухни, просто очень понравилось, как она выглядит. Не осознавал, насколько моя собака подходит к этому узору, пока не начал постоянно об нее спотыкаться», «Мне подарили кота, но я тут же его потерял», – шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: шутки курьез животные
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