Не живут вместе 9 месяцев. Брак Дзидзьо трещит по швам

Супруги уже много месяцев не живут вместе и готовятся к официальному разводу

Брак звездной четы певцов Дзидзьо и Slavia трещит по швам. Так, пара готовится к официальному разводу после 20 лет отношений, говорится в программе «Светская жизнь».

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

«Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю», – отметил исполнитель.

Звезда рассказал, что он и Ярослава не живут вместе 9 месяцев. Певец отметил, что эксы начали встречатся, когда еще были детьми и ничего не понимали в отношениях.

«У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели кое-что. У нас и хорошо было так же. Надо было повзрослеть, чтобы понять и порой надо признать, что есть что-то не так», — добавил он.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.

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