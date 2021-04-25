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    Не живут вместе 9 месяцев. Брак Дзидзьо трещит по швам

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    Певец Дзидзьо с женой, певицей Slavia - Не живут вместе 9 месяцев. Брак Дзидзьо трещит по швам
    Певец Дзидзьо с женой, певицей Slavia

    Супруги уже много месяцев не живут вместе и готовятся к официальному разводу

    Брак звездной четы певцов Дзидзьо и Slavia трещит по швам. Так, пара готовится к официальному разводу после 20 лет отношений, говорится в программе «Светская жизнь».

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

    «Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю», – отметил исполнитель.

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    Не живут вместе 9 месяцев. Брак Дзидзьо трещит по швам
    Не живут вместе 9 месяцев. Брак Дзидзьо трещит по швам
    Не живут вместе 9 месяцев. Брак Дзидзьо трещит по швам
    Не живут вместе 9 месяцев. Брак Дзидзьо трещит по швам

    Звезда рассказал, что он и Ярослава не живут вместе 9 месяцев. Певец отметил, что эксы начали встречатся, когда еще были детьми и ничего не понимали в отношениях.

    «У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели кое-что. У нас и хорошо было так же. Надо было повзрослеть, чтобы понять и порой надо признать, что есть что-то не так», — добавил он.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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