Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)

Уборка в Соборе Святого Стефана в Меце, Франция, показала, что кроется под слоем грязи, оставшейся от горения свечей

Мало кто может без лукавства во всеуслышание заявить о своей безграничной любви к уборке. Зато любоваться на свое отражение в отчищенном до блеска чайнике или ходить по свежевымытому полу любит каждый. Ну а еще приятнее смотреть на результаты уборки, которой занимались не вы!

Об этом знают и пользователи сети, которые доставляют радость другим, публикуя свои успехи в наведении порядка, от одного взгляда на которые становится как будто даже легче дышать.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.