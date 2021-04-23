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    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)

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    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)

    Уборка в Соборе Святого Стефана в Меце, Франция, показала, что кроется под слоем грязи, оставшейся от горения свечей

    Мало кто может без лукавства во всеуслышание заявить о своей безграничной любви к уборке. Зато любоваться на свое отражение в отчищенном до блеска чайнике или ходить по свежевымытому полу любит каждый. Ну а еще приятнее смотреть на результаты уборки, которой занимались не вы!

    Об этом знают и пользователи сети, которые доставляют радость другим, публикуя свои успехи в наведении порядка, от одного взгляда на которые становится как будто даже легче дышать.

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    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)
    Любители чистоты показали, какая красота кроется в вещах, покрытых слоем грязи (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: фотография курьез
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