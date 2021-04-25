Студент решил послать себя по почте из Австралии в Британию. На четвертый день путешествия что-то пошло не так

Брайан рассказал историю, которая произошла с ним в 1965 году

Бедный студент отправил себя посылкой по почте из Австралии в Великобританию, а через 50 лет рассказал, что из этого вышло. Путешествие закончилось больницей и допросом от агентов ЦРУ, но мужчина ни о чем не жалеет. В конце концов он добрался до места назначения.

Путешественнику Брайану Робсу из британского Кардиффа 76 лет, но он признается, что его жизнь могла оборваться еще в 1965 году, когда в 19 лет он решил добраться домой из Австралии в деревянном ящике посылкой, пишет Daily Mail.

В то время Брайан участвовал в программе, которую сейчас принято называть Work and Travel. Мельбурнская компания предложила студенту работу и оплатила ему проживание. От Робса требовалось только накопить деньги на билеты и быть готовым трудиться вдалеке от родного дома.

Если с первым у Брайана не возникло проблем, то по дому он тосковал. Возвращению мешала пара нюансов: во-первых, парню нужно было выплатить компенсацию компании, в которой он работал, а во-вторых, купить билеты домой.

Все это — на 30 фунтов зарплаты в месяц, что было равно 85 рублям по курсу 1965 года и немного отставало от среднего месячного дохода россиян того времени. А найти Робсу нужно было 800 фунтов.

Чтобы купить билет домой, мне нужно было бы работать несколько лет. Я не захотел с этим мириться. Мне в голову пришла идея о том, чтобы отправить себя по почте домой. Я попросил помощи у своих друзей Пола и Джона.

Парни работали вместе с Брайаном и оба приехали в Австралию из Ирландии. У Пола был доступ к печатной машинке, чтобы заполнить все документы на отправку посылки. Робс почти неделю уговаривал товарищей помочь ему с авантюрой.

Тем не менее оба ирландца помогли. По плану Брайан должен был спрятаться в заколоченном деревянном ящике с молотком. В лондонском аэропорте Хитроу он бы снял крышку, вылез из коробки, перепрыгнул через забор и добрался до родного города.

Наконец документы были оформлены, молоток и ящик оказались на месте. Брайану пришлось принимать слабительные за несколько дней до начала путешествия, чтобы очистить желудок заранее и не ходить под себя, и некоторое время все шло по плану.

Пол и Джон пожелали своему отчаянному приятелю удачи, заколотили крышку ящика и отдали его посыльным в аэропорте Мельбурна. Кейс с Брайаном не должен был простоять на складе несколько дней в ожидании своего самолета, тем не менее замысел все равно провалился.

Борт, который должен был доставить Робса в Лондон, оказался переполнен, поэтому сотрудники аэропорта передали ящик и парня вместе с ним на другой рейс — который летел в Британию с пересадкой в Лос-Анджелесе.

В общей сложности Брайан провел внутри ящика 96 часов (четверо суток). Из-за нехватки свежего воздуха и пространства парень быстро ослабел, не понимал, что с ним и где он находится. Когда самолет приземлился в Лос-Анджелесе, кто-то (по случайности или из-за подозрений) открыл ящик.

К тому времени выбраться с помощью молотка из-за слабости Брайан уже не мог. Я услышал, как кто-то закричал: «Там тело!», — вспоминает Робс.

Однако парень был живой. Его сразу же доставили в ближайшую больницу, где он восстанавливался в течение пяти дней. Также его навестили представители ЦРУ, которые решили, что Брайан шпион. К счастью для путешественника, все обошлось, а шеф ФБР договорился о том, чтобы студента отвезли домой.

В 76 лет герой этой истории жалеет только об одном — что потерял контакты Пола и Джона и не знает, как их найти, но очень хотел бы это сделать.

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