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    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото

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    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото

    Когда одна деталь решает все

    Раскраски — это отличный способ скоротать время. А пользователи сабреддита под названием ColoringCorruptions еще и проверяют свою фантазию и креативность, превращая черно-белые детские иллюстрации в довольно мрачные, а порой еще и неприличные рисунки.

    Собрали для вас снимки картинок из детских раскрасок, которые напрочь опошлили и исказили взрослые с довольно жестким чувством юмора.

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    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото
    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото