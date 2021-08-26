Когда фантазия взрослых испортила безобидные детские раскраски. Курьезные фото

Когда одна деталь решает все

Раскраски — это отличный способ скоротать время. А пользователи сабреддита под названием ColoringCorruptions еще и проверяют свою фантазию и креативность, превращая черно-белые детские иллюстрации в довольно мрачные, а порой еще и неприличные рисунки.

Собрали для вас снимки картинок из детских раскрасок, которые напрочь опошлили и исказили взрослые с довольно жестким чувством юмора.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.