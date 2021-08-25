В новых комиксах Супермен станет геем

Джонатан Сэмюэл Кент впервые появился в комиксах DC в 2015 году

В новых комиксах Супермена заменят геем. Об этом художник DC Comics Итан Ван Скивер сообщил во время стрима на YouTube-канале ComicArtistPro Secrets.

Он заявил, что у DC Comics возникли проблемы с авторскими правами на использование персонажа Кларка Кента, известного как Супермен. «Это старый персонаж, а родственники его создателей хотели денег, ведь авторы супергероя, по сути, остались ни с чем», — отметил Ван Скивер.

По его словам, новым Суперменом станет Джонатан Кент. «Позже объявят, что Джон Кент — гей. Так что Супермен фактически гей, точка», — заключил художник.

Джонатан Сэмюэл Кент впервые появился в комиксах DC в 2015 году. Он является сыном Супермена и журналистки Лоис Лейн.

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