Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным

Собрали лучшие фото самых милых домашних ежиков

Сейчас многие люди заводят в качестве домашних животных не только собак и кошек, но и ежиков. И эти маленькие зверьки, известные своими колючими спинами, ничуть не менее очаровательны, чем их хвостатые собратья, давно привыкшие жить с человеком.

Мы собрали лучшие фото самых милых домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.