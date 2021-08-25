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    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным

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    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным

    Собрали лучшие фото самых милых домашних ежиков

    Сейчас многие люди заводят в качестве домашних животных не только собак и кошек, но и ежиков. И эти маленькие зверьки, известные своими колючими спинами, ничуть не менее очаровательны, чем их хвостатые собратья, давно привыкшие жить с человеком.

    Мы собрали лучшие фото самых милых домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным.

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    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным
    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото домашних ежиков, которые никого не оставят равнодушным