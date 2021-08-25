Как бы выглядели исторические личности в наши дни. Курьезные фото

Для создания образов великих деятелей девушка использует такие приложения как FaceApp и AirBrush

В последнее время благодаря возможностям нейросетей мы увидели огромное количество «оживших» персонажей из картин, книг и мультиков. Вдохновившись подобными трансформациями, художница Магдалена Виссаджио решила проверить, как бы в наше время могли выглядеть известные исторические личности.

Для создания образов великих деятелей девушка использует такие приложения как FaceApp и AirBrush, на весь процесс у нее уходит примерно 15−30 минут. Красавчик Александр Македонский и статный Юлий Цезарь — лучшие работу Магдалены можете найти, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.