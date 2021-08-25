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    Как бы выглядели исторические личности в наши дни. Курьезные фото

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    Как бы выглядели исторические личности в наши дни. Курьезные фото

    Для создания образов великих деятелей девушка использует такие приложения как FaceApp и AirBrush

    В последнее время благодаря возможностям нейросетей мы увидели огромное количество «оживших» персонажей из картин, книг и мультиков. Вдохновившись подобными трансформациями, художница Магдалена Виссаджио решила проверить, как бы в наше время могли выглядеть известные исторические личности.

    Для создания образов великих деятелей девушка использует такие приложения как FaceApp и AirBrush, на весь процесс у нее уходит примерно 15−30 минут. Красавчик Александр Македонский и статный Юлий Цезарь — лучшие работу Магдалены можете найти, пролистав ниже.

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    Александр Македонский.
    Авраам Линкольн.
    Октавиан Август.
    Александр Дюма.
    Тутанхамон.
    Уильям Шекспир.
    Юлий Цезарь.
    Джейн Остин.
    Екатерина II.
    Генрих VIII.
    Леонардо да Винчи

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости курьез
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    Как бы выглядели исторические личности в наши дни. Курьезные фото