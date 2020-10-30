Когда фэшн — не твой профешн: курьезные фото людей, ставших жертвами моды



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А вы следите за модными новинками?

Многие люди стараются одеваться так, чтобы выглядеть стильно и привлекать к себе внимание. Однако некоторые модники заходят слишком далеко в попытках быть оригинальными и заметными.

Именно о таких личностях пойдет речь в нашей подборке тех, чье чувство стиля вызывает очень много вопросов!

«Судя по всему, для нее самое важное — это карманы», «Это платье или шарф?», «Слишком много вопросов, но так мало ответов», «С таким козырьком никакое солнце не страшно», «Выделиться у него точно получилось. Будем надеяться, что это был косплей», «Когда угадал с костюмом на все 100%», «Ей лучше держаться подальше от вегетарианских кафе», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.