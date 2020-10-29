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    Жизнь

    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации

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    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации

    А вам нравятся эти иллюстрации?

    Любовь служит источником вдохновения для тысяч творческих личностей. 29-летняя американская художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандр рисует жизнь влюбленной парочки за закрытыми дверями. Все ее работы основаны на личном опыте — длительных романтических отношениях с Джои Рудманом, с которым она недавно обручилась.

    С помощью творчества Аманда рассказывает о любви без прикрас, благодаря чему множество людей узнают в ее честных, искренних работах свою пару.

     «Эти иллюстрации вдохновлены моей личной жизнью. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит, когда мы расслабляемся и чувствуем себя по-настоящему комфортно с любимым человеком. Я впервые нахожусь в здоровых, любящих и добрых отношениях и понимаю, как это важно чувствовать, что любят тебя настоящего», — говорит влюбленная художница.

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    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации
    Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации

    К слову, Аманде потребовалось целых четыре года, чтобы набрать хотя бы две тысячи подписчиков в Instagram. А в 2015 году девушка установила приложение Periscope и стала в прямом эфире показывать свою повседневную жизнь, процесс создания картин, ежедневные события, благодаря этому ее популярность моментально взлетела. Сейчас у художницы сотни тысяч подписчиков во всех соцсетях, в частности 51 тысяча фолловеров на Facebook.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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