Как выглядит жизнь влюбленных за закрытой дверью: честные иллюстрации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Любовь служит источником вдохновения для тысяч творческих личностей. 29-летняя американская художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандр рисует жизнь влюбленной парочки за закрытыми дверями. Все ее работы основаны на личном опыте — длительных романтических отношениях с Джои Рудманом, с которым она недавно обручилась.

С помощью творчества Аманда рассказывает о любви без прикрас, благодаря чему множество людей узнают в ее честных, искренних работах свою пару.

«Эти иллюстрации вдохновлены моей личной жизнью. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит, когда мы расслабляемся и чувствуем себя по-настоящему комфортно с любимым человеком. Я впервые нахожусь в здоровых, любящих и добрых отношениях и понимаю, как это важно чувствовать, что любят тебя настоящего», — говорит влюбленная художница.

К слову, Аманде потребовалось целых четыре года, чтобы набрать хотя бы две тысячи подписчиков в Instagram. А в 2015 году девушка установила приложение Periscope и стала в прямом эфире показывать свою повседневную жизнь, процесс создания картин, ежедневные события, благодаря этому ее популярность моментально взлетела. Сейчас у художницы сотни тысяч подписчиков во всех соцсетях, в частности 51 тысяча фолловеров на Facebook.

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