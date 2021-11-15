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    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов

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    Звезда &laquo;Миссии невыполнима&raquo; перестал следить за собой. - Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов

    Звезда «Миссии невыполнима» перестал следить за собой.

    instagram.com/_cruise_62/

    Не стоит забывать, что любимой кинозвезде уже 59

    Звезду «Миссия невыполнима» Тома Круза перестали узнавать из-за резких перемен во внешности. Несколько месяцев назад Круз впервые вышел в свет, и уже тогда в прессе заговорили, что актера буквально «покусали пчелы».

    На днях же в прессе появились новые снимки, на которых Круз выглядит еще крупнее обычного. Лицо стало еще шире, а глаза буквально невозможно было различить из-за огромных щек. Снимками изменившегося Круза поделился Daily Mail.

    В Сети забили тревогу из-за увиденного.

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    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов
    instagram.com/_cruise_62/

    «Больше не узнаваем», «Увиденное обезоруживает», «Не тот, что прежде», «Киношной карьере конец», – пишут ему.

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Свежие фото постаревшего Тома Круза шокировали фанатов