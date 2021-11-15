Не стоит забывать, что любимой кинозвезде уже 59

Звезду «Миссия невыполнима» Тома Круза перестали узнавать из-за резких перемен во внешности. Несколько месяцев назад Круз впервые вышел в свет, и уже тогда в прессе заговорили, что актера буквально «покусали пчелы».

На днях же в прессе появились новые снимки, на которых Круз выглядит еще крупнее обычного. Лицо стало еще шире, а глаза буквально невозможно было различить из-за огромных щек. Снимками изменившегося Круза поделился Daily Mail.

В Сети забили тревогу из-за увиденного.

«Больше не узнаваем», «Увиденное обезоруживает», «Не тот, что прежде», «Киношной карьере конец», – пишут ему.

Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.