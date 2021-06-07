Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста

«Мой четвероногий друг нашел для себя место в машине, которое подходит для него наилучшим образом»

Современные технологии нередко требуют, что две детальки размером с многоэтажку подходили друг к другу с точностью до долей миллиметра, иначе брак. Это же насколько нужно их подогнать и выровнять!

На такой работе должны трудиться только перфекционисты, причем им можно и зарплату не платить, все равно довольны будут. Но и в реальной, бытовой жизни есть место подобным чудесам, когда вещи идеально подходят друг к другу!

«Подарочная бумага идеально сошлась, даже не пришлось ничего подрезать», «Мой четвероногий друг нашел для себя место в машине, которое подходит для него наилучшим образом», «Там сверху еще миллиметр или два есть, потому банка не трется об верхнюю полку», «Я бы не смог заряжать свой ноутбук, сидя в студенческой библиотеке, если бы стол был чуточку выше», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин