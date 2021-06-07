  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста

    «Мой четвероногий друг нашел для себя место в машине, которое подходит для него наилучшим образом»

    Современные технологии нередко требуют, что две детальки размером с многоэтажку подходили друг к другу с точностью до долей миллиметра, иначе брак. Это же насколько нужно их подогнать и выровнять!

    На такой работе должны трудиться только перфекционисты, причем им можно и зарплату не платить, все равно довольны будут. Но и в реальной, бытовой жизни есть место подобным чудесам, когда вещи идеально подходят друг к другу!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста
    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста

    «Подарочная бумага идеально сошлась, даже не пришлось ничего подрезать», «Мой четвероногий друг нашел для себя место в машине, которое подходит для него наилучшим образом», «Там сверху еще миллиметр или два есть, потому банка не трется об верхнюю полку», «Я бы не смог заряжать свой ноутбук, сидя в студенческой библиотеке, если бы стол был чуточку выше», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

    Читайте также: Девушка заказала пикантное черное платье, а получила элегантный мешок для мусора (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка безупречных совпадений, которая порадуют вашего внутреннего перфекциониста