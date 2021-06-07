30-летняя барменша психанула и покрыла все тело тату. Как она выглядит сейчас (фото)

Героиня материала потратила на тату около десяти тысяч долларов

Косметолог и бармен из Колорадо покрыла все тело татуировками и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на The Sun.

30-летняя Шарай (Sharai) объяснила, что начала делать татуировки после того, как скончался ее родной брат. «Моего брата не стало, когда ему было 22 года. Он тогда начал делать рукав, но так и не закончил его. Поэтому я решила сделать такой же рукав себе и закончить начатое им дело. Потом это стало очень увлекательно, и я забила себе еще шею, грудь, живот и ногу. Я уже и не смогу сосчитать, сколько у меня теперь татуировок», — объяснила американка.

Героиня материала потратила на тату около десяти тысяч долларов. Помимо этого, она сделала операцию по увеличению груди в 19 лет за такую же сумму. Также женщина регулярно делает инъекции ботокса.

Шарай начала публиковать свои снимки в Instagram и уже набрала 11,3 тысячи подписчиков. «Моя мечта — стать лучшей матерью, которой я смогу быть для своей дочери. И я надеюсь, что с развитием моего аккаунта в соцсети я смогу иметь достаточное влияние и буду способна помогать женщинам, животным и моим подписчикам», — подчеркнула она.

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