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    Когда хвостатые проказники доставили своим хозяевам немало проблем. Курьезные фото

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    Когда хвостатые проказники доставили своим хозяевам немало проблем. Курьезные фото

    А ваши питомцы любят прибавить вам хлопот?

    Несмотря на то, что жизнь людей редко обходится без неудач, многие из нас делают все возможное, чтобы избежать различных провалов. Однако владельцам домашних питомцев удается это значительно реже, ведь их любимцы служат не только источником неиссякаемой радости для своих хозяев, но и авторами различных проделок.

    А с хвостатыми приятелями бывает не так-то просто договориться, поэтому все, что остается делать любителям животных — это принимать результаты проказ своих питомцев и относиться к этому с юмором!

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    Наш кот немного поправился, поэтому мы купили ему автоматическую кормушку
    Сегодня у меня был очень плохой день, и я подумал «Не терпится увидеть моего кота, который поднимет мне настроение»
    Он просто не смотрел, куда бежал
    Я отвернулась на минутку, а в это время мой кот спутал миску с рисом со своим лотком
    Эти наушники обошлись мне в 300 долларов
    Я собрал пазл из тысячи деталей, как вдруг мой кот снес его со стола
    Я потратил два часа, чтобы разложить коллекцию карточек своего отца
    Мой кот проделал дыру в москитной сетке, чтобы выбираться из дома, когда ему захочется

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда хвостатые проказники доставили своим хозяевам немало проблем. Курьезные фото