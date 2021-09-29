Когда хвостатые проказники доставили своим хозяевам немало проблем. Курьезные фото

А ваши питомцы любят прибавить вам хлопот?

Несмотря на то, что жизнь людей редко обходится без неудач, многие из нас делают все возможное, чтобы избежать различных провалов. Однако владельцам домашних питомцев удается это значительно реже, ведь их любимцы служат не только источником неиссякаемой радости для своих хозяев, но и авторами различных проделок.

А с хвостатыми приятелями бывает не так-то просто договориться, поэтому все, что остается делать любителям животных — это принимать результаты проказ своих питомцев и относиться к этому с юмором!

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.