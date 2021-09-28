Гарем из звезд. Уилл Смит рассказал о тайных желаниях

Артист назвал имена тех, кого бы он желал видеть в своем гареме

Голливудский актер Уилл Смит в новом выпуске журнала GQ признался в желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитостей.

«Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной», — заявил 55-летний артист.

Он отметил, что в состав его воображаемого гарема вошли бы оскароносная актриса Холли Берри и знаменитая американская балерина Мисти Коупленд. Актер добавил, что был даже готов им это предложить, однако позже понял, что это для него не главное в жизни.

Смит, являющийся отцом троих детей, также рассказал, что обсуждал теоретический гарем со своим коучем в качестве психологического упражнения. По его словам, проработка этой концепции помогла ему избавиться от эмоционального багажа, который он держал в себе.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.