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    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото

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    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото

    Пушистых наглецов ничто не может остановить

    О наглости котов можно слагать легенды. Если эти пушистые нахалы чего-то захотят — их абсолютно ничто не остановит. Они заберутся в любой угол, залезут на любую высоту и улягутся там, где их совсем не ждали. И вот что с ними делать? Видимо, только понять и простить. Мы собрали для вас подборку забавных случаев, когда коты были обнаружены в не предназначенных для них местах.

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    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото
    Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото

    «Мой новый котенок закрыл старшую кошку в кухонном шкафу», «Я не знаю, как они его открыли, но я услышал, как он закрылся, и обнаружил это…», «Эта разделочная доска идеально подходит для того, чтобы поместить на нее свой зад», «Коллеги на работе спрашивают, почему в моем обеде кошачья шерсть», «Вытащил все полки из холодильника и вымыл их в ванне», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: шутки кот курьез
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