Когда котов обнаружили там, где их не должно было быть. Курьезные фото

Пушистых наглецов ничто не может остановить

О наглости котов можно слагать легенды. Если эти пушистые нахалы чего-то захотят — их абсолютно ничто не остановит. Они заберутся в любой угол, залезут на любую высоту и улягутся там, где их совсем не ждали. И вот что с ними делать? Видимо, только понять и простить. Мы собрали для вас подборку забавных случаев, когда коты были обнаружены в не предназначенных для них местах.

«Мой новый котенок закрыл старшую кошку в кухонном шкафу», «Я не знаю, как они его открыли, но я услышал, как он закрылся, и обнаружил это…», «Эта разделочная доска идеально подходит для того, чтобы поместить на нее свой зад», «Коллеги на работе спрашивают, почему в моем обеде кошачья шерсть», «Вытащил все полки из холодильника и вымыл их в ванне», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе