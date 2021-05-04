Панталоны королевы Великобритании выставили на аукцион

Хозяин музея признается, что ему тяжелее всего прощаться не с нижним бельем королевы Великобритании, а с костью птицы додо

Британский Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории из-за коронакризиса выставил на аукцион ряд необычных экспонатов, среди которых кость вымершей птицы додо, «череп единорога» и панталоны королевы Виктории. Об этом пишет Daily Star.

Как объяснил основатель музея и коллекционер Виктор Винд, ему пришлось выставить на продажу 442 экспоната, чтобы финансово поддержать музей, закрытый на фоне коронавирусных ограничений. Учреждение столкнулось с проблемами в прошлом году в связи с отсутствием посетителей. «Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить», — пожаловался Винд. Свою коллекцию он собирал с самого детства.

Фото: chiswickauctions.co.uk

При этом хозяин музея признается, что ему тяжелее всего прощаться не с нижним бельем королевы Великобритании, а с костью птицы додо, показывающей, какой ущерб люди могут нанести окружающей среде. Стоимость панталон варьируется от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов. Аукцион под названием «От любопытного к экстраординарному» состоится в четверг, 6 мая.

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