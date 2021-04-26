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    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)

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    35-летняя модель Хлои Саксон из Манчестера, Великобритания - Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    35-летняя модель Хлои Саксон из Манчестера, Великобритания
    instagram.com/chloesaxon/

    Модель дополнила образ высоким конским хвостом и тяжелыми серебряными серьгами

    35-летняя модель Хлои Саксон из Манчестера, Великобритания, опровергает все стереотипы о чопорных британцах. На вечеринки и посиделки с друзьями она всегда наряжается так, что взгляды присутствующих приклеены к ней намертво. Женщина обладает удивительной фигурой, которой она не прочь похвастать в Инстаграме.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе.

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    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    Пышногрудая модель проводит испытания платьям, которое состоят всего из нескольких полосок (фото)
    instagram.com/chloesaxon/

    Модель дополнила образ высоким конским хвостом и тяжелыми серебряными серьгами. Она сделала яркий акцент на желтых туфлях, однако просчиталась. Из-за ее форм, выглядывающих из платья, мало кто заметил старания Хлои. Такой показ мод до глубины души поразил 960 тыс. подписчиков модели, которые наивно полагали, что в этом инстаграме они видели уже все.

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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