Дудь в интервью с известным украинским блогером вырезал слова о Голодоморе и войне

Иван Рудской предположил, что Дудь испугался оставить интервью в начальной форме, потому что это «запрещено законом РФ»

Ивангай обвинил Дудя в трусости

Украинский видеоблоггер Иван Рудской (Ивангай) заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал из интервью с ним фрагменты, касающиеся голодомора, репрессий СССР и российско-украинской войны. Об этом говорится в сообщении Рудская в Twitter

«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией », - написал видеоблоггер.

Далее Рудской предположил, что Дудь испугался оставить интервью в начальной форме, потому что это «запрещено законом РФ».

Дудь пока не прокомментировал ситуацию.

Разговор Дудя и Рудская была записана на нейтральной территории - в Бразилии. В опубликованном на Youtube-канале российского журналиста варианте разговор посвящена достижению успеха, творчества и семьи украинского видеоблоггер.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

Иван Рудской, более известный под псевдонимом EeOneGuy (Ивангай) - украинский русскоязычный видеоблоггер, летсплейник. С 2014 года - один из самых популярных отечественных видеоблогеров, по его Youtube-канал подписались 17 млн человек его ролики посмотрели почти 4 млрд раз. С 2019 выпускает музыку в жанре EDM под псевдонимом AWEN (ранее - IVAN). Раньше жил в Санкт-Петербурге, сейчас - в Киеве. Он писал в Twitter, что ему дважды предлагали гражданство РФ, но он отказывался. Одновременно с этим, по словам Рудская, на него оказывали давление сотрудники органов РФ.

Летсплей (Let's Play) - видеоролик, реже набор скриншотов, сопровождаемый текстом, в котором игрок или группа игроков демонстрирует и комментирует прохождения любой компьютерной игры.

Юрий Дудь - российский журналист, видеоблоггер, теле- и радиоведущий. Бывший главный редактор Sports.ru, с сентября 2018 - заместитель генерального директора. С 2017 года - ведущий авторской канала на YouTube под названием «вДудь», в котором берет интервью у известных личностей различных сфер деятельности. Канал имеет более 9 млн подписчиков и около 1,4 миллиарда просмотров.