Лучшие антидепрессанты в мире. Курьезные фото пушистых малышей

15 пушистых малышей

Всем нам нужно время от времени снимать стресс, и для этого человечество придумало множество разных средств. Увы, у каждого есть побочный эффект, поэтому выбирать нужно с умом.

Мы рекомендуем маленьких пушистиков, потому что там ровно один риск – влюбиться и оставить себе на всю жизнь. И тогда у вас будет свой надежный, ласковый и отзывчивый источник антидепрессантов!

Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.