Британка потратила больше $10 тысяч ради спасения толстого котика (фото)

Даже замки не смогли уберечь хвостатого толстячка от переедания

47-летняя Сара Мэтьюз из Бристоля (Англия) потратила более десяти тысяч фунтов стерлингов ради здоровья своего толстого кота по кличке Кит, который слишком много ест.

Чтобы заставить котейку хотя бы немного похудеть, Сара неоднократно водила его к ветеринарам, регулярно покупала специальную низкокалорийную еду, электронные кормушки и лекарства, а также поставила замки на холодильник и все кухонные шкафы, чтобы пухлый питомец не воровал еду.

«После того, как у нас появился Кит, мы повесили замки на холодильник и на каждый шкаф с едой. Без этих замков кот легко забирался внутрь и крал еду. Перед одним из последних шкафов, на который я повесила замок, стоял тяжеленный мешок с мусором: Кит умудрился отодвинуть его и добраться до своего корма», — рассказала Сара изданию Metro.

Однако даже замки не смогли уберечь хвостатого толстячка от переедания: он стал воровать еду у других кошек, а также выпрашивать ее у соседей и прохожих во время прогулок.

Когда Сара и ее семья переехали в квартиру, котофей перестал ходить на улицу, стал менее активным и, несмотря на все усилия хозяев, продолжил набирать вес.

«За все годы мы потратили на лечение Кита около десяти тысяч фунтов. Он принимал очень много лекарств, а его корм стоил по 70 фунтов за упаковку. В 2020 году мы заплатили 2500 фунтов стерлингов за анализы крови для определения болезни Кушинга, диабета и многого другого, но все они оказались отрицательными», — сказала хозяйка кота.

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