У этих домашних питомцев свое особое отношение к снегу (фото)

Подборка курьезных фото

Люди относятся к снегу очень по-разному — для одних нет ничего лучше, чем поиграть в снежки и погулять по зимнему лесу, других же снег и холод только раздражает. Примерно так же реагируют на осадки и домашние питомцы: пока одни радостно бегают по сугробам, на чьих-то мордочках наоборот при виде снега появляется искренний шок!

Ну как могут любящие хозяева не продемонстрировать такое чудо природы своим котам и собакам?

«Коллега привел пса на первую зимнюю прогулку. Реакция бесценна!», «На улице было слишком холодно, так что мы принесли немного снега прямо домой», «Вот и мой пес наслаждается снежком», «Симба явно к такому не привык», «Зимой все делятся на два типа», «Я думаю, ваш хаски сломался!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете. По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.