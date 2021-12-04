Ученые признали пользу лени и безделья

Теперь для нерадения есть научно-обоснованное оправдание.

Изучив уровень стресса и количество депрессий, которые сейчас выкашивают современное общество, различные авторитетные группы ученых пришли к выводу, что люди просто не догадываются о пользе безделья. Они ищут формулу успеха, взваливая на себя дела и ненужные проблемы, забывая о главном источнике энергии — тишине. Бесконечные «крысиные бега» отрицательно сказывается на самочувствии людей и, как ни странно, на качестве их работы.

Американский ученый Эндрю Старр говорил об этом в своей книге «О пользе лени», а британские психологи Сэнди Манн и Ревекка Кадман даже доказали эти утверждения экспериментом. Трем группам дали два одинаковых блока заданий: выполнить сперва скучную работу, например читать вслух и переписывать имена из телефонной книги, а затем приступить к креативной части — придумать новые и интересные способы использования одноразовых стаканчиков. Первые две группы блестяще справились с творческой работой, с радостью накинувшись на нее после унылого задания. Однако третья группа, которая начала с креативного проекта, едва его не провалила.

В Голландии даже существует отдельное слово "никсен", которое описывает состояние, когда человек не занят ничем особенным. Психологи отдельно объясняют, что такое правильный отдых для мозга: пролистывание ленты новостей, как и смена деятельности, сюда не подходит. Нужно переключиться на любимое хобби: посмотреть фильм или сериал, почитать книгу, поиграть в видеоигру, пообщаться с друзьями, заняться спортом и так далее. Но важно в такие моменты не забывать и полностью выключать голову — например, отправиться в одиночную прогулку, не отвлекаясь на гаджеты. В голове будут проноситься обрывки мыслей, которые помогут разобраться в себе и натолкнут на решение какой-либо проблемы.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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