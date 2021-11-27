Когда люди не поленились включить смекалку и придумали полезные лайфхаки (фото)

Подборка курьезных фото

Для всякого свершения нужны три вещи – серьезная нужда, дефицит времени и упорный труд. Потому что без нужды никто и не пошевелится, если времени много, то можно все решить малыми усилиями и не спеша, а без труда никакая, даже самая удачная идея, воплощения не получит.

То есть, перед нами почти готовый рецепт создания очередного лайфхака, и только посмотрите, как некоторые люди удачно им воспользовались!

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.