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    Когда люди не поленились включить смекалку и придумали полезные лайфхаки (фото)

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    Когда люди не поленились включить смекалку и придумали полезные лайфхаки (фото)

    Подборка курьезных фото

    Для всякого свершения нужны три вещи – серьезная нужда, дефицит времени и упорный труд. Потому что без нужды никто и не пошевелится, если времени много, то можно все решить малыми усилиями и не спеша, а без труда никакая, даже самая удачная идея, воплощения не получит.

    То есть, перед нами почти готовый рецепт создания очередного лайфхака, и только посмотрите, как некоторые люди удачно им воспользовались!

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    Когда папа решил убрать из игры неинтересный процесс собирания мячиков по всей округе
    “Я сегодня подумал, а что если сделать на рабочем ноуте место для быстрых стираемых заметок? И сделал.”
    Стеклянная панель превратила настольный футбол еще и в полноценный стол!
    Не надо тратиться на лежанки, собаки их не так ценят, как нам кажется. Берем таз, кидаем старое одеяло – готово!
    Самодельный солнечный коллектор из пластиковых бутылок отлично справляется с тем, чтобы на участке была теплая вода
    “Жена только что дала важнейший урок в моей жизни. Оказывается, масло из холодильника можно натереть на хлеб при помощи терки для сыра. И так его будет легко намазать.”
    “Заметили, что дочке нравится играть с разноцветными губками для посуды. Накупили ей много всяких и теперь та вся гора игрушек на заднем плане её мало интересует.”
    Утюжок для выпрямления волос поможет открыть бутылку вина, если вдруг нет штопора. Горлышко нужно нагревать, поворачивая его в щипцах и пробка сама выпрыгнет.
    “Мои родители работали всю жизнь в библиотеке. Вот какое применение они сейчас придумали старому карточному каталогу.”
    “Мой отец и двоюродный брат увлеклись копчением. Вот какую штуку они сами для этого сделали.”
    Сломалась рукоять молотка, но в этой мастерской новый покупать не стали
    Если листья мокрые, их удобно убирать лопатой для снега
    Обычные канцелярские биндеры помогают много в чем. Они так же пригодятся, чтобы наушники не запутывались в клубок.
    Обычная булавка пригодится и в случае с зубной пастой
    Чтобы приправа дольше не затвердевала, можно использовать полиэтиленовую пленку под крышкой
    Такой карабин поможет донести все пакеты из машины за одну ходку

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди не поленились включить смекалку и придумали полезные лайфхаки (фото)