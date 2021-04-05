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    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)

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    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)

    «Помогал дочке с поделкой. Результат был ожидаемым»

    Всегда ли вещь, сделанная своими руками, лучше купленной где-нибудь? Сейчас вы убедитесь, что нет. Конечно, у хендмэйда есть свои преимущества: в них вложены душа, время и старания, а не просто деньги. Но результат порой вызывает некоторую неловкость.

    Мы собрали для вас подборку случаев, когда люди столкнулись с провалом, попытавшись сделать что-нибудь своими руками.

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    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)
    Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)

    «Помогал дочке с поделкой. Результат был ожидаемым», «Моя друг использовал свою кулинарную магию на овсяном печенье», «Что я нарисовал, и что нарисовала моя жена. Она явно копировала меня!», «Мы хотели сделать тематический торт на день рождения друга», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: фотография шутки курьез
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