Когда люди попытались сделать что-то своими руками, но потерпели оглушительный провал (фото)

«Помогал дочке с поделкой. Результат был ожидаемым»

Всегда ли вещь, сделанная своими руками, лучше купленной где-нибудь? Сейчас вы убедитесь, что нет. Конечно, у хендмэйда есть свои преимущества: в них вложены душа, время и старания, а не просто деньги. Но результат порой вызывает некоторую неловкость.

Мы собрали для вас подборку случаев, когда люди столкнулись с провалом, попытавшись сделать что-нибудь своими руками.

«Помогал дочке с поделкой. Результат был ожидаемым», «Моя друг использовал свою кулинарную магию на овсяном печенье», «Что я нарисовал, и что нарисовала моя жена. Она явно копировала меня!», «Мы хотели сделать тематический торт на день рождения друга», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.