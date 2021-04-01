Нелепые книжные обложки, над которыми невозможно не смеяться. Курьезные фото

«Если ваши дети никогда не страдали от ночных кошмаров, обложка этой книги поможет им пережить этот опыт»

Всем известно выражение: «Не судите книгу по обложке». Но что делать, если обложка настолько плохая, что, кажется, даже рисующий только в MS Paint пятилетний ребенок смог бы сделать лучше?

В социальной сети Reddit есть сабреддит под названием TerribleBookCovers, где люди регулярно делятся фотографиями самых ужасных и нелепых обложек книг, которые они когда-либо видели.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.