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    Когда люди повстречали своих двойников в самых неожиданных местах. Курьезные фото

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    Когда люди повстречали своих двойников в самых неожиданных местах. Курьезные фото

    Да уж, никогда не угадаешь, с кем столкнешься в этом мире – например, с самим собой!

    Наверняка каждый из нас хоть раз задумывался: «А есть ли в этом мире человек, который очень похож на меня?». Учитывая количество людей на планете, это очень даже возможно! И, как оказывается, встретить свою копию не так и сложно – это может произойти в баре, кафе или самолете, не говоря уж об интернете.

    А некоторые обнаруживают своих двойников даже на картинах и футболках! Вот несколько примеров таких удивительных встреч.

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    В парке аттракционов встретил себя
    Нашёл своего двойника в баре. Даже одеты были похоже!
    Подруга нашла в инстаграме мою абсолютную копию
    У этого младенца явно возникло много вопросов
    Муж моей подруги и незнакомец из самолёта
    Три парня, которые играют в трёх разных школьных оркестрах
    Сам не заметил, как слетал в космос
    Даже улыбки совершенно одинаковые
    Когда твой двойник — злодей
    А я красуюсь на бутылке пива
    Невероятные приключения одной футболки
    Моя девушка встретила свою копию, и у них похожие татуировки
    Когда явно нашёл своего потерянного брата, но он — картонная фигура
    Долго говорила что-то своему парню, пока не поняла, что это другой мужчина
    Сегодня мы пошли в Диснейленд, и дети встретили своих двойников
    Моя девушка нашла двойника на специальном сайте, и они встретились!
    Когда люди повстречали своих двойников в самых неожиданных местах. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Su

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди повстречали своих двойников в самых неожиданных местах. Курьезные фото