Когда люди повстречали своих двойников в самых неожиданных местах. Курьезные фото

Да уж, никогда не угадаешь, с кем столкнешься в этом мире – например, с самим собой!

Наверняка каждый из нас хоть раз задумывался: «А есть ли в этом мире человек, который очень похож на меня?». Учитывая количество людей на планете, это очень даже возможно! И, как оказывается, встретить свою копию не так и сложно – это может произойти в баре, кафе или самолете, не говоря уж об интернете.

А некоторые обнаруживают своих двойников даже на картинах и футболках! Вот несколько примеров таких удивительных встреч.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Su