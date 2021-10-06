Жить стало лучше: почему некоторым афганцам нравится власть талибов

Двух месяцев не прошло с тех пор, как признанные террористами талибы захватили власть в Афганистане, а жизнь в стране уже круто изменилась и откатилась в Средневековье, пишет MAXIM.

Сидя в уютном кресле и наблюдая за всем происходящим с экранов и мониторов, думаешь: как там вообще можно жить. Удивительно, но находятся и те, кому происходящее приходится очень даже по душе. И это не талибы.

О спокойной обстановке в Афганистане говорить не приходится. В первых числах октября здесь снова звучали взрывы – возле кабульской мечети Ид-Гах. Основными целями были члены признанного террористическим и запрещенного движения «Талибан», присутствовавшие на поминальной службе, но жертвами стали и обычные мирные жители. Ответственность за взрыв на себя никто не взял. Вместе с тем на востоке Афганистана активизировала нападения еще одна запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

Сами талибы, хоть и клялись, что они изменились, от своих главных принципов не отказались. Еще во время своего последнего пребывания у власти в конце 1990-х они предложили афганцам компромисс: боевики обеспечивают стабильность и искореняют коррупцию, но позволяют себе самое суровое толкование исламского права. С ампутациями, публичными казнями, избиениями за стрижку бороды или за непосещение молитв. И это будет продолжаться вечно. Один из основателей движения мулла Норуддин Тураби однажды даже рассказал, почему талибы не откажутся от казней.

С арестами у талибов полный порядок. Только за последнюю неделю сентября они арестовали 85 предполагаемых преступников. Некоторые из них обвиняются в мелких преступлениях, другие – в убийствах, похищениях и грабежах. Появились и публичные наказания. Например, четверых задержанных за попытку похищения убили, а их тела подвесили к кранам в центре города Герат после. Кроме того, по крайней мере два раза в Кабуле выставляли напоказ мелких воров. В наручниках, с раскрашенными лицами, с черствым хлебом во рту – чтобы пристыдить.

Боец Талибана в окружении местных жителей в Пули-Хумри 11 августа 2021 года.

Жителей Афганистана, особенно молодых, которые не успели застать талибов и знают о их нравах только из рассказов, присутствие боевиков – с длинными волосами, при бородах, в военных формах и с оружием наперевес – пугает. Но находятся и те, кто на полном серьезе рад пришествию «Талибана».

Основной причиной такой радости называют отсутствие коррупции. До прихода талибов жителям Афганистана приходилось давать взятки даже для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. А безудержное мошенничество в вооруженных силах афганцы называют одной из причин, по которой они так быстро сдали позиции перед наступающим Талибаном.

Поскольку никакой другой полиции в Афганистане нет, местным жителям, как бы они ни хотели, приходится обращаться в полицию новых правителей. Люди с жалобами и заявлениями выстраиваются в очереди к полицейским участкам и каждый из них отмечает одно изменение: боевики, которые сейчас работают в полиции, не требуют взяток, как это делали полицейские при поддерживаемом США правительстве на протяжении последних 20 лет.

«Раньше все крали наши деньги. Повсюду в наших деревнях и в государственных учреждениях у всех были руки протянуты», – рассказал Associated Press Хадж Ахмад Хан, который недавно был в очереди в отделении полиции Кабула.

Многие афганцы опасаются жестких методов талибов, их жесткой идеологии или жестких ограничений свободы женщин. Но вместе с тем боевики завоевали себе славу не коррумпированного движения. Что резко отличается от свергнутого ими правительства, которое славилось взятками и хищениями.

Даже жители, которые содрогаются от возможного возобновления зверских наказаний, говорят, что после вторжения боевиков в Кабул вернулась некоторая безопасность. При предыдущем правительстве большинству людей угрожали банды воров, а сегодня за это можно не опасаться. Да чего там – даже родственники преступников говорят, что жить стало легче. Вот, например, напал один афганец с ножом на другого и причинил ему легкие травмы. Старейшины племен собрались и постановили: отец преступника должен выплатить жертве сумму, эквивалентную 400 долларам, чтобы покрыть медицинские расходы.

«Это быстро и намного дешевле, чем было при предыдущей системе», – сказал отец преступника Мухаммед Юсеф Джавид, принимая наказание.

Шестидесятилетний Хан приехал из восточной провинции Хост в поисках помощи Талибана в ссуде. Он сказал, что поддерживает суровые наказания Талибана, хотя ампутации для мелких воров – это, по его мнению, перебор. Хан говорит, что боевики обеспечили некоторую безопасность, «потому что они обращаются с преступником по законам ислама».

Директор школы, который не захотел называть своего имени, пришел в полицейский участок, чтобы пожаловаться на родителей ученика, которые несколько месяцев не платят за обучение ребенка. По его словам, при предыдущем правительстве ему приходилось давать взятки каждый раз, когда он обращался в полицию с жалобой на просроченные платежи, а теперь он хочет дать талибам шанс править.

«Америка вложила много денег в Афганистан, но страной управляла мафия», – сказал учитель.

Другой заявитель, назвавшийся доктором Шарифом, недавно вернулся из Саудовской Аравии, где проработал несколько лет. Он не возражает против наказаний в стиле Талибана, но против того, чтобы религиозные деятели руководили правительственными ведомствами. Потому что стране «нужны специалисты по экономике, а не мавлави, не имеющие никакого представления о бизнесе». Тем не менее, он горячо одобряет, что теперь его жалобы в полицию принимают без, так сказать, предоплаты. А ошибка прежнего правительства, по его мнению, заключалась в том, «что они клали все деньги в свои карманы».

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