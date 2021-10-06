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    Когда сделал что-то впервые и не стал сдерживать эмоций. Подборка ярких фото

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    Когда сделал что-то впервые и не стал сдерживать эмоций. Подборка ярких фото

    Новый опыт — это всегда здорово, особенно, если он вызывает столько положительных эмоций!

    Наверное, все согласятся, что первый опыт обычно запоминается лучше всего. Особенно ярко это проявляется у детей, ведь даже самые обычные события, вроде первой встречи с божьей коровкой, вызывают у них крайне яркие эмоции!

    Но и будучи взрослыми, мы частенько делаем что-то в первый раз — кто-то готовит блинчики, некоторые наконец заводят домашнего питомца… И даже 92 года — это отличное время для нового опыта. Убедитесь сами!

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    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: шутки курьез
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    Когда сделал что-то впервые и не стал сдерживать эмоций. Подборка ярких фото