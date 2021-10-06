Когда сделал что-то впервые и не стал сдерживать эмоций. Подборка ярких фото
Новый опыт — это всегда здорово, особенно, если он вызывает столько положительных эмоций!
Наверное, все согласятся, что первый опыт обычно запоминается лучше всего. Особенно ярко это проявляется у детей, ведь даже самые обычные события, вроде первой встречи с божьей коровкой, вызывают у них крайне яркие эмоции!
Но и будучи взрослыми, мы частенько делаем что-то в первый раз — кто-то готовит блинчики, некоторые наконец заводят домашнего питомца… И даже 92 года — это отличное время для нового опыта. Убедитесь сами!
Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.
Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.
Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun
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