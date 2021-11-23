Когда люди столкнулись с провалами, не выходя из своей собственной кухни

Подборка курьезных фото

Невезение коварно и хитро. Оно может настигнуть вас в любой момент и в любом месте. Глазом не успеете моргнуть – и вы в его власти: тут же все валится из рук, техника выходит из строя и вообще ничего не получается.

Иногда для встречи с неудачами необязательно даже выходить за пределы собственной кухни. Смотрите сами:

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.