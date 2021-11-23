В США роскошный особняк за $500 миллионов переписали на овчарку (фото)

Ранее дом принадлежал Мадонне

В американском Майами на продажу выставили поместье, которое принадлежит немецкой овчарке Гюнтеру VI. Собака является наследником состояния графини Либенштайн и своеобразным талисманом компании Gunther Group. До 2000 года особняк принадлежал Мадонне и был выкуплен компанией для Гюнтера VI за $32 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина cо ссылкой на Forbes.

История о Гюнтере VI длится уже почти 20 лет. Пес является наследником состояния немецкой графини Карлотты Либенштайн. Она умерла в 1992 году и не имела наследников, однако очень любила животных, поэтому завещала миллионы любимцу Гюнтеру III. Гюнтер VI унаследовал состояние, от своего деда, Гюнтера IV. За это время, благодаря инвестициям компании в недвижимость, оно выросло до 500 млн долларов.

Поместье с видом на залив Бискейн и доком для яхт — бывшая собственность поп-звезды Мадонны, которая купила его за 7,5 млн долларов в 1990-х годах.

Закрытая резиденция расположена в элитном районе. Площадь дома составляет 780 кв.м, он был построен в 1928 году, а позднее переделан. Его украшают большая коралловая лестница и арочные каменные входы, на территории есть басейн и экзотический сад.В Майами собака-наследник состояния продает особняк, который ранее принадлежал Мадонне

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.